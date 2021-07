LASK leiht Verteidiger Maresic von Stade Reims aus

Der LASK hat Dario Maresic zurück nach Österreich geholt. Der 21-Jährige wurde für ein Jahr vom französischen Erstligisten Stade Reims ausgeliehen, wie die Linzer am Montag bekannt gaben. Der LASK besitzt demnach auch eine Kaufoption auf den Innenverteidiger. Maresic wechselte vor zwei Jahren von Sturm Graz nach Reims. In der vergangenen Saison kam er in der Ligue 1 auf acht Einsätze bzw. 511 Spielminuten.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Maresic (l.) bekam es in Frankreich auch mit Superstar Mbappe zu tun