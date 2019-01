LASK lieh Stürmer Klauss von Hoffenheim aus

Der LASK hat sich am Dienstag mit Joao Klauss de Mello verstärkt. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga lieh den 21-jährigen Stürmer mit brasilianischer und italienischer Staatsbürgerschaft für eineinhalb Jahre vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim aus.

Klauss war von März 2018 bis Jahresende an den finnischen Meister HJK Helsinki verliehen. Mit 21 Treffern in 33 Ligaspielen war der 1,90 m große Stürmer Torschützenkönig in Finnland und wurde zum besten Spieler der Veikkausliiga gewählt.

Quelle: APA