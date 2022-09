LASK mit 2. Remis in Folge - 1:1 bei Austria Lustenau

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga zum zweiten Mal in Folge nicht gewinnen können. Die Linzer mussten sich am Sonntag bei Aufsteiger Austria Lustenau mit einem 1:1 begnügen, ein Ergebnis, das sie zuletzt auch im Derby gegen Ried geholt hatten. Dadurch vergrößerte sich der Rückstand des ersten Verfolgers, der als einziges Ligateam unbesiegt ist, auf Tabellenführer Salzburg nach der achten Runde auf drei Punkte. Die "Bullen" hatten am Samstag in Ried 3:0 gewonnen.

SN/APA/MAURICE SHOUROT/MAURICE SHOU Der LASK jubelte über die Führung, am Ende aber nicht über den Sieg