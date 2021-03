LASK müht sich mit 1:0-Sieg n.V. beim WAC ins ÖFB-Cup-Finale

Der LASK ist der erste Finalist im Fußball-ÖFB-Cup. Die Linzer feierten am Mittwochabend einen 1:0-Sieg nach Verlängerung beim WAC. Die Entscheidung in einer von Taktik und Fehlpässen geprägten Partie, die nur von der Spannung lebte, brachte ein verwandelter Foulelfmeter von Philipp Wiesinger in der 97. Minute. Das Finale steigt am 1. Mai in Klagenfurt, wo noch am Mittwochabend Sturm Graz und Titelverteidiger Red Bull Salzburg den zweiten Endspielteilnehmer ermittelten.

SN/APA/GERD EGGENBERGER Jubel beim LASK nach dem Elfertor von Wiesinger