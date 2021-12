LASK nach 3:2 bei Austria an Top sechs dran

Der LASK hat seine Chance auf einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gewahrt. Im letzten Spiel des Jahres gewannen die Linzer am Sonntag bei der Austria verdient mit 3:2 (2:2) und pirschten sich damit wieder bis auf vier Zähler an die Top Sechs heran. Der Austria fehlen auf Rang sieben liegend nun drei Punkte auf die obere Tabellenhälfte. Lukas Grgic gelang in der 76. Minute der entscheidende Treffer für die Athletiker.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Die Austria wehrte sich gegen anstürmende Linzer vergeblich