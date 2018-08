LASK peilt in Hartberg Sieg Nummer drei in Folge an

Der LASK hat nach einem Mammutprogramm in dieser Woche ein wenig durchgeschnauft. Nach zwei freien Tagen zu Wochenbeginn wollen die Linzer die Taktfrequenz in der Meisterschaft wieder hochschnellen lassen. Beim Aufsteiger in Hartberg soll am Sonntag (17.00 Uhr) Sieg Nummer drei in Folge eingefahren werden. Die achtplatzierten Steirer wollen "extrem hungrigen" Gästen Paroli bieten.

SN/APA/EXPA/JFK Glasner: "Haben viele Dinge gut gemacht."