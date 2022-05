LASK reist mit Schwung zum Europacup-Play-off zur WSG Tirol

Rang zwei in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga abgesichert und Selbstvertrauen getankt: Der 3:1-Premierensieg von Dietmar Kühbauer als LASK-Cheftrainer gegen die Admira sorgt für Aufbruchstimmung bei den Linzern. Schon am Montag sind die Oberösterreicher nun in europäischer Mission unterwegs und treffen im Europacup-Play-off in Innsbruck auf die WSG. Die Tiroler schonten bei der 1:2-Niederlage in Altach die Schlüsselkräfte vor dem wichtigen Heimspiel.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Balic einer der Hoffnungsträger in Reihen des LASK