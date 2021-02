LASK rückt Rapid nahe, der WAC der Meistergruppe

Der LASK hat mit einem Sieg gegen den Lieblingsgegner Platz drei in der Fußball-Bundesliga abgesichert und ist mit Rapid auf Tuchfühlung gegangen. Dank des 2:1-Erfolgs am Sonntag bei der Admira und der gleichzeitigen 1:2-Niederlage von Sturm gegen den WAC haben sich die Linzer fünf Punkte Vorsprung auf die Grazer herausgespielt. Der WAC ist dem Ziel Meistergruppe einen großen Schritt näher gekommen.

Der LASK feierte vor allem dank einer guten zweiten Hälfte einen verdienten Sieg. Die Admira machte den Linzern das Leben aber schwer, kritisierte ein umstrittenes Tor von Thomas Goiginger zur Vorentscheidung (86.) und kämpfte nach dem Anschlusstreffer von Luca Kronberger (90.) bis zum Schluss um ein Erfolgserlebnis.

Goiginger hatte auf Johannes Eggestein gepasst, der letztlich aber nicht eingriff und den Ball wieder Goiginger überließ. "Der Pass war für Eggestein gedacht, der ist mit dem Ball mitgelaufen und hat erst im letzten Moment zurückgezogen. Er war eindeutig aktiv zum Ball, zudem wurde die Fahne gehoben", ärgerte sich Admira-Trainer Damir Buric. Die Szene war die spielentscheidende.

Der LASK freute sich über den achten Sieg hintereinander gegen die Admira, Trainer Dominik Thalhammer war aber nicht restlos zufrieden. "Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Vor allem in der ersten Hälfte sind wir nicht richtig ins Spiel gekommen." Nach der Pause "waren wir viel aktiver, hatten sehr gute Ball- und Spielkontrolle. Die Admira ist im zweiten Durchgang nur einmal gefährlich vor unser Tor gekommen. Damit war es am Ende ein verdienter Sieg", meinte der frühere Admira-Coach.

Begonnen hatte die Partie nach Wunsch, als Andreas Gruber früh zur Führung traf (9.). Kurz darauf wurde der Torschütze zum Pechvogel, als er mit Verdacht auf Seitenbandverletzung im linken Knie vom Feld getragen werden musste. Thalhammer hat damit einige Personalsorgen für das Spiel am kommenden Samstag gegen Hartberg. Denn mit Gruber, Abwehrchef Gernot Trauner und Spielmacher Peter Michorl (beide fünfte Gelbe Karte) werden gleich drei Leistungsträger fehlen. Ob Teamtorhüter Alexander Schlager (Adduktoren) fit wird, ist offen.

Der WAC schaffte drei Tage nach der Europacup-Schlappe in Budapest gegen Tottenham (1:4) in der Liga einen Sieg, den Trainer Ferdinand Feldhofer als "extrem wichtigen Dreier" feierte. "Das könnte ein riesengroßer Schritt in die Top sechs gewesen sein", sagte der Betreuer des neuen Tabellenfünften nach dem in der 90. Minute fixierten 2:1-Sieg. Vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs liegen die Kärntner sechs Punkte über dem "Strich".

Vier Punkte mehr hat Sturm. Die Grazer verloren erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele hintereinander und Spielmacher Otar Kiteishvili mit einer Muskelverletzung in der Wade. "Er wird uns sicher einige Wochen fehlen", sagte Trainer Christian Ilzer. Auch Andreas Kuen klagte nach der Partie über Schulterprobleme. Mit Jon Gorenc-Stankovic, Kevin Friesenbichler und Jakob Jantscher sind oder waren zuletzt weitere Schlüsselspieler angeschlagen. "Verletzungen passieren nie zufällig. Wir müssen dem auf den Grund gehen", sagte Ilzer.

In die Ursachenforschung wird bestimmt auch das Grazer Spielfeld miteinbezogen werden. Ilzer verglich den Boden der Heimstätte mit einer "Beachvolleyball-Grube", Feldhofer ergänzte: "Solche Plätze könnten ein Mitgrund für Verletzungen sein. Dieser Rasen ist nicht einmal Zweitliga-würdig."

Jörg Siebenhandls Worten zufolge war das Geläuf an der vierten Niederlage innerhalb eines Monats zumindest teilschuldig. "Ich habe halt eingeschätzt, dass der Ball auf dem Boden schneller zu mir kommen wird. Ich war dann zu spät dran und habe es nicht geschafft, dass ich den Kontakt vermeide", sagte Siebenhandl über seinen Ausflug in der 35. Minute, der zu seinem spielbestimmenden Platzverweis führte.

Neben so manchem Verletzten fehlt nun auch Siebenhandl seiner Mannschaft im ersten Teil des Salzburg-Doppels mit Liga und Cup. Ilzer: "Wir müssen versuchen, aus vielen schwierigen Prüfungen, die auf uns warten, das Maximum herauszuholen. Das wird uns in Summe besser machen." Sein Team holte 2021 bisher im Schnitt einen Punkt. Vor der Winterpause lag die Ausbeute noch bei 2,18 Punkten.