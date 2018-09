LASK-Serie hielt auch bei Austria - Glattes 3:0

Austria Wien hat den Anschluss an die Spitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Thomas Letsch musste am Sonntag beim 0:3 (0:1) gegen den LASK im vierten Spiel in der runderneuerten Heimstätte erstmals Punkte abgegeben. Die Linzer hingegen feierten den dritten Sieg gegen die Wiener und den sechsten in der Liga in Serie und behaupteten sich als erster Salzburg-Verfolger.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Siegesserie der Linzer ging in Wien weiter