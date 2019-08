Der LASK bleibt in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga ohne Makel. Am Samstag feierten die Linzer in der 3. Runde trotz intensiver Personalrotation einen 1:0-(1:0)-Erfolg bei der Admira und tankten weiter Selbstvertrauen für das Heimduell mit dem FC Basel am Dienstag. Auch "Heimkehrer" Erwin "Jimmy" Hoffer konnte nach seiner Einwechslung die dritte Niederlage der Admira nicht verhindern.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Linzer halten weiter beim Punktemaximum