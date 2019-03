LASK siegte in Altach 2:1 - 4 Punkte Rückstand auf "Bullen"

Nur vier Punkte fehlen dem LASK vor dem Start der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf Leader Salzburg. Am Sonntag verwandelten die Linzer in der letzten Grunddurchgangsrunde bei Nachzügler Altach dank Doppeltorschütze Joao Victor (47., 51.) ein 0:1 zur Pause noch in einen 2:1-Erfolg.

SN/APA/STIPLOVSEK DIETMAR LASK-Stürmer Santos bejubelt seinen 2:1-Siegtreffer in Altach