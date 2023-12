LASK-Spieler Mustapha mit Knöchel-Verletzung wochenlang out

Ibrahim Mustapha steht dem LASK in den letzten beiden Pflichtspielen des Jahres nicht zur Verfügung. Der 23-jährige Stürmer werde wegen einer Verletzung im linken Sprunggelenk am Montagnachmittag operiert und falle mehrere Wochen aus, gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Mustapha hatte sich die Blessur im Duell mit Liverpool an der Anfield Road am Donnerstag zugezogen und daher auch schon am Sonntag beim torlosen Meisterschafts-Remis bei der Wiener Austria gefehlt.

BILD: SN/APA/AFP/OLI SCARFF Für Mustapha kommt die Winterpause früher als erhofft

Nun verpasst der Akteur aus Ghana, der diese Saison 20 Pflichtspiele absolviert hat, auch das Samstagspiel bei Schlusslicht Austria Lustenau und die abschließende Europa-League-Heimpartie gegen Toulouse am 14. Dezember.