LASK startet als erster Bundesligist am Montag ins Training

Der LASK startet am Montag als erster Fußball-Bundesligist ins Kleingruppentraining. Das gab der Tabellenführer am Sonntag bekannt. Die Einheit in der Raiffeisen-Arena in Pasching beginnt um 10.00 Uhr, davor steigt im Bereich der Gästebank eine kurze Pressekonferenz mit Präsident Siegmund Gruber, Vizepräsident Jürgen Werner, Trainer Valerien Ismael und Kapitän Gernot Trauner.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Trainer Valerien Ismael darf wieder loslegen