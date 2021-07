LASK startet mit 1:0-Favoritensieg in Altach in Ligasaison

Der LASK ist erfolgreich in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Gegen den SCR Altach wurden die Linzer ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen am Samstag auswärts mit 1:0 (1:0). Das Goldtor für die Truppe von Trainer Dominik Thalhammer erzielte Philipp Wiesinger (35.). Die Oberösterreicher reihten sich in der Tabelle damit vorerst an der dritten Stelle ein, punktegleich mit Leader Salzburg und den zweitplatzierten Hartbergern. Altach liegt an Position neun.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Der LASK darf sich über einen gelungenen Ligaauftakt freuen.