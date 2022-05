LASK startet mit Heim-3:3 gegen Hartberg in Ära Kühbauer

Auch unter Neo-Trainer Dietmar Kühbauer bleibt der LASK in der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga auf der Suche nach dem Erfolg. Zum Einstand des Ex-Rapid-Coaches mussten sich die Linzer am Samstag in Pasching gegen Hartberg mit einem 3:3-(2:2)-Remis zufriedengeben. Ein verschossener Elfer von Sascha Horvath (92.) wurde dem LASK in einer verrückten Partie ebenso zum Verhängnis wie drei Konter der Gäste, die zum dritten Mal in Folge ungeschlagen blieben.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Kaum Glück beim LASK-Debüt: Dietmar Kühbauer