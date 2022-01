LASK startet mit Leistungstests in Frühjahrs-Vorbereitung

Fußball-Bundesligist LASK ist am Dreikönigstag mit Leistungstests in die Vorbereitung auf das Frühjahr gestartet. Die Spieler fanden sich laut Clubangaben im Halbstunden-Takt nacheinander und einzeln in der Ordination von Teamarzt Rainer Hochgatterer in Linz ein. Nach den Tests am Donnerstag und Freitag bittet der im Dezember als Cheftrainer bestätigte Andreas Wieland am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) in Pasching zum ersten gemeinsamen Mannschaftstraining.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Wieland steht ab Samstag mit seinem Team auf dem Trainingsplatz