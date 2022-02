LASK stattet drei Jungkicker mit Profiverträgen aus

Fußball-Bundesligist LASK hat drei 18-jährige Nachwuchstalente mit Profi-Verträgen ausgestattet. Alexander Michlmayr (Rechtsaußen), Marco Sulzner (zentrales Mittelfeld) und Dominik Weixelbraun (Linksaußen) kickten bisher bei den Juniors OÖ in der 2. Liga, für die sie auch weiter als Kooperationsspieler einsatzberechtigt sind. Das gaben die Linzer am Montag in einer Aussendung bekannt.