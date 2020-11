LASK-Stürmer Raguz fällt mit Kreuzbandriss aus

LASK-Stürmer Marko Raguz hat sich am Donnerstag im Fußball-Europa-League-Spiel bei Royal Antwerpen einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Freitag sowie weitere Folgeuntersuchungen am Samstag, wie der Bundesligaclub mitteilte. Der 22-Jährige wird am Sonntag operiert.

SN/APA (Archiv)/EXPA/STEFAN ADELSBE Raguz hat langen Weg zurück vor sich