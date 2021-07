LASK-Stürmer Raguz meldet sich mit Tor zurück

Marko Raguz hat nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback für Fußball-Bundesligist LASK gegeben. Der 23-jährige Mittelstürmer meldete sich beim 3:0-Testspiel-Sieg der Oberösterreicher gegen Dynamo Moskau in Pregarten am Samstag mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 zurück. Raguz hatte sich die schwere Knieverletzung im rechten Bein im November des vergangenen Jahres im Europa-League-Spiel bei Royal Antwerpen zugezogen. Davor hatte er sieben Tore in 13 Spielen erzielt.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA LASK-Stürmer Marko Raguz jubelt wieder.