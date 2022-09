LASK-Stürmer Schmidt wechselt zum FC Vizela

Alexander Schmidt setzt seine Fußball-Profi-Karriere in Portugal fort. Der 24-jährige Stürmer wechselte am Donnerstagabend vom LASK zum FC Vizela, der seine zweite Saison in Portugals Oberhaus spielt und unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag. Der WAC gab indes seinen kroatischen Angreifer Dario Vizinger leihweise an den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg ab.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Schmidt schnürt ab sofort in Portugal seine Schuhe