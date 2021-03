LASK trotz jüngster Erfolge selbstkritisch

Angesichts der jüngsten Ergebnisse könnten beim LASK schon euphorieähnliche Zustände ausbrechen. Die Linzer haben in der Fußball-Bundesliga Rang drei abgesichert und stehen im ÖFB-Cup-Finale, das 1:0 am Samstag beim SCR Altach war der fünfte Auswärtssieg in einem Pflichtspiel in Folge und der vierte Erfolg aus den vergangenen fünf Runden.

LASK siegt und ist selbstkritisch