LASK und Austria sicher in zweiter Cup-Runde

Die Fußball-Bundesligisten LASK und Austria Wien haben am Freitag in der ersten Runde des ÖFB-Cups ungefährdete Siege gegen Regionalligisten gefeiert. Die Linzer setzten sich in Vorarlberg gegen den SC Röthis mit 6:0 (1:0) durch, die Austria siegte auf dem Kunstrasen des SV Spittal/Drau mit 7:0 (4:0). Aus der Bundesliga kamen auch der SCR Altach gegen Traiskirchen und die WSG Tirol gegen SV Bad Schallerbach weiter, die Wattener allerdings erst in der Verlängerung.

Die Austria wurde der klaren Favoritenrolle von der ersten Minute an gerecht und machte früh alles klar. Torjäger Haris Tabakovic brachte die Mannschaft von Michael Wimmer in der 12. Minute in Führung, wurde aber nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase kurz vor der Pause angeschlagen ausgetauscht.

Da stand es durch weitere Tore des neuen Kapitäns Manfred Fischer (35.) und James Holland (38.) bereits 3:0, Alexander Jukic (45.+2) sorgte für die 4:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte legten Fischer (58.), der lange Zeit verletzt gewesene Muharem Huskovic (80.) und Dominik Fitz (88.) weitere Treffer nach.

Ebenso problemlos, aber eine Halbzeit lang weniger überzeugend stieg der LASK in die zweite Runde auf. Die Linzer dominierten, kamen zunächst aber nur zu wenigen guten Torchancen. Die Führung gelang schon in Überzahl. Felix Schöch wurde in der 21. Minute wegen Torraubs in die Kabine geschickt, drei Minuten später traf Marin Ljubicic per Kopf (24.). Ein Kopfball von Felix Luckeneder (37.) landete an der Latte.

Nach Wiederbeginn sicherte Moussa Kone, trotz umfangreichen Einkaufsprogramms der einzige Neue in der Startelf, schnell den Vorsprung mit einem Doppelpack (50., 57.) ab. Ibrahim Mustapha (69.), Philipp Ziereis (84.) und Thomas Goiginger (86.) machten das halbe Dutzend perfekt. "Wir haben unsere Pflicht erfüllt und einen ungefährdeten Sieg eingefahren", sagte Trainer Thomas Sageder. "Wir sind derzeit mitten in einem Prozess, sowohl im körperlichen als auch im technisch-taktischen Bereich - das hat man natürlich auch heute phasenweise gesehen."

Altach lag in Niederösterreich bis zur 75. Minute mit 0:1 zurück, Tore von Gustavo Santos und Lukas Fadinger (82.) entschieden die Partie aber noch zugunsten des Oberhaus-Vertreters. Die WSG musste in Bad Schallerbach nach einem 1:1 nach 90 Minuten dagegen in die Verlängerung, in der noch drei Treffer fielen. Doppeltorschütze Aleksander Buksa stellte in der 114. Minute auf 3:2, das hatte bis zum Ende Bestand.

Der SKN St. Pölten setzte sich in Wien gegen Elektra mit 3:0 (0:0) durch, während die Vienna mit Mühe das Déjà-vu von 2022 vermied, als man in der ersten Runde auf der Strecke geblieben war: Beim SC Voitsberg traf Neuerwerbung Christoph Monschein nach seiner Einwechslung erst zum 1:1 (69.) und in der 117. Minute zum 2:1-Endstand. Neo-Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz legte hingegen einen Bauchfleck hin und unterlag beim SC Imst 0:2 (0:1). Kapfenberg setzte sich beim Deutschlandsberger SC 6:5 im Elfmeterschießen durch.

Cup-Titelverteidiger Sturm Graz gastiert am Samstag beim SAK Klagenfurt, Serienmeister Salzburg tritt am Sonntag bei Ardagger/Viehdorf an. Die zweite Runde wird am 26./27./28. September ausgetragen.