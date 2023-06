LASK und Trainer Kühbauer gehen getrennte Wege

Knalleffekt bei Fußball-Bundesligist LASK: Die Linzer und Cheftrainer Dietmar Kühbauer gehen nach nur 13 gemeinsamen Monaten künftig wieder getrennte Wege. Das gab der Dritte der abgelaufenen Meisterschaft am Dienstag bekannt. Grund für diesen Schritt seien Meinungsverschiedenheiten bei der Kaderplanung für die kommende Saison, hieß es. Thomas Sageder wird Kühbauer, der noch bis 2024 Vertrag gehabt hätte, nachfolgen und mit dem Trainingsstart am 23. Juni übernehmen.

Zuletzt hatte es bereits Gerüchte über eine mögliche Ablöse des 52-jährigen Burgenländers gegeben, die Kühbauer aber nach dem 0:2 im letzten Saisonspiel in Graz mit den Worten "Ich wüsste nicht, warum ich nicht da sein sollte" abgetan hatte. Nun bewahrheiteten sich die Spekulationen. Vom offensichtlich nicht friktionsfreien Abschied des Coaches ist auch dessen Co-Trainer Manfred Nastl betroffen, er wurde ebenfalls freigestellt.

Kühbauer war Anfang Mai 2022 vom LASK als Nachfolger von Andreas Wieland präsentiert worden, nachdem die Athletiker die Meistergruppe verpasst hatten. Dem Ex-Nationalspieler gelang es diese Saison, die Oberösterreicher nach oben zu führen und als dritte Kraft - hinter Meister Salzburg und Sturm Graz - zu etablieren.

"Didi Kühbauer hat in einer besonders schwierigen Situation das Traineramt übernommen und unseren LASK dank seiner Persönlichkeit, Erfahrung und Fachkenntnis rasch stabilisiert. Mit dem Erreichen der Europacup-Gruppenphase wurde auch in dieser Saison unser wichtigstes Saisonziel erreicht", dankte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic in einer Aussendung Kühbauer. "Im Hinblick auf die längerfristige Ausrichtung des Clubs wäre eine weitere Zusammenarbeit aufgrund der Auffassungsunterschiede in der Kaderplanung dennoch nicht zielführend gewesen", hieß es weiter.

Sageder soll am 23. Juni bei einer Pressekonferenz zum Trainingsstart vorgestellt werden. Der 39-Jährige war in der abgelaufenen Saison Co-Trainer des FC Liefering in der 2. Liga. Von 2019 bis 2021 war er zudem als Co von Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga tätig.