LASK-Vergehen für Anschober "schweres Foul"

Der offensichtliche Verstoß des LASK gegen die Corona-Bestimmungen stellt das Modell des Wiederbeginns der österreichischen Fußball-Bundesliga nicht infrage. Das erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag. Am Donnerstag waren Videos aufgetaucht, die den Tabellenführer aus Oberösterreich beim Mannschaftstraining zeigten. Allerdings wäre das erst am Freitag erlaubt gewesen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Anschober stellt Bundesliga-Betrieb nicht in Frage