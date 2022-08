LASK verlängert mit Offensivmann Nakamura bis 2025

Der LASK hat den Vertrag mit dem aktuell in Hochform spielenden Keito Nakamura am Dienstag vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 22-jährige Offensivspieler spielt seit Sommer des Vorjahres für die Linzer, in 36 Einsätzen für die Athletiker schoss der Japaner zwölf Tore und bereitete fünf vor.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Nakamura spielt derzeit in Hochform