LASK verlängert Verträge von Renner, Horvath und Zulj

Fußball-Bundesligist LASK hat mit Rene Renner, Sascha Horvath und Robert Zulj drei wertvolle Spieler langfristig an den Club gebunden. Linksverteidiger Renner unterschrieb am Freitag einen bis Sommer 2026 gültigen Dreijahresvertrag, die neuen Arbeitspapiere der Offensivkräfte Horvath und Zulj laufen ab sofort noch ein Jahr länger bis 2027. Kein Vertrag wäre schon nach Saisonende ausgelaufen, jene von Renner und Horvath hatten bis 2024 Gültigkeit, jener von Zulj bis 2025.

Der 29-jährige Renner spielt seit 2019 für die Linzer und hat beim Ligadritten in dieser Saison mit 2.949 Minuten die meiste Einsatzzeit. Der 26-jährige Horvath war 2021 von Hartberg zu den Linzern gekommen und ist dort ebenfalls eine wichtige Kraft. In dieser Saison brachte es der Ex-ÖFB-U21-Teamspieler in 34 Pflichtspielen auch auf zwei Tore und vier Assists. Der 31-jährige Zulj trägt seit Juli des Vorjahres das Dress der "Athletiker". Gleich in seiner Premierensaison konnte er mit zwölf Toren - darunter der drittschnellste Hattrick der Bundesliga-Geschichte in der 14. Runde gegen den WAC - und drei Assists in 28 Partien überzeugen.