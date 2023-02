LASK verleiht Koulouris bis Saisonende an Alanyaspor

Fußball-Bundesligist LASK Linz hat Mittelstürmer Efthymios Koulouris bis Saisonende an den türkischen Erstligisten Alanyaspor verliehen. Das gab der Club am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Der 26-jährige Grieche kam im Sommer von Atromitos Athen nach Oberösterreich. Für den LASK erzielte er in 16 Pflichtspielen lediglich einen Treffer und konnte sich nicht als Stammspieler etablieren.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Koulouris stürmt ab sofort in der Türkei