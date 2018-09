LASK verließ Wien mit "großem Grinser" - Austria bedient

Während Oliver Glasner die Heimreise mit einem "großen Grinser" antrat, war Thomas Letsch bedient. Mit einem 0:3 gegen den LASK setzte es für die Austria am Sonntag die erste Liganiederlage in der heimischen Generali Arena. Die Linzer waren zwar nicht in dieser Höhe, aber dennoch deutlich überlegen. Sechs Siege in Folge sind es nun schon, die der LASK in der Meisterschaft eingefahren hat.

SN/GEPA pictures Drei Tore, drei Punkte, drei glückliche LASK-Spieler – Peter Michorl, Joao Victor Santos Sa und Thomas Goiginger.