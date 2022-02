LASK verpflichtet serbischen Mittelfeldspieler Jovicic

Der LASK hat seinen Kader für den Start der Fußball-Frühjahrssaison weiter aufgerüstet. Die Oberösterreicher nahmen am Samstag den serbischen Mittelfeldspieler Branko Jovicic bis Sommer 2025 unter Vertrag. Der 28-Jährige wurde vom russischen Erstligisten Ural Jekaterinburg verpflichtet, wo sein Vertrag noch bis Sommer 2023 gelaufen wäre. Dort war der zweifache serbische Nationalteam-Spieler in dieser Saison in 13 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Wieland hat im Mittelfeld eine neue Option