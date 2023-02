LASK verstärkt Angriff mit Ghanaer Mustapha

Der LASK hat in der Offensivabteilung mit dem ghanaischen Stürmer Ibrahim Mustapha nachgebessert. Der 22-Jährige kommt von Roter Stern Belgrad zu den Linzern, bei denen er laut Clubangaben vom Dienstag einen Vertrag bis 2026 erhielt. Mustapha ist demnach im Angriff sowohl als Mittelstürmer, als auch an den Flügeln einsetzbar. Er lief in der laufenden Saison 19 Mal für Roter Stern ein, dabei spielte er auch in der Champions-League-Qualifikation sowie der Europa League.

"Wir wollten uns in der Offensive, insbesondere auf der Mittelstürmer-Position, noch breiter aufstellen, daher haben wir Ibrahim geholt", meinte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic. Der Stürmer sei schon länger beobachtet worden, so auch im Trainingslager in der Türkei. Vujanovic bezeichnete den Neuzugang als "robusten und schnellen Pressingspieler".