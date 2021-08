LASK-Verteidiger Andrade leihweise zu Bielefeld

Fußball-Bundesligist LASK lässt Innenverteidiger Andres Andrade leihweise zum deutschen Erstligist Arminia Bielefeld ziehen. Wie die Linzer am Dienstag bekanntgaben, besitzt die Arminia auch eine Kaufoption für den 22-Jährigen aus Panama. Damit könnte der LASK am letzten Tag der Transferzeit noch einmal tätig werden, in den Medien wurde bereits Hartbergs Felix Luckeneder als Nachfolgekandidat genannt.

SN/APA/EXPA/JFK Andres Andrade (l.) versucht sich im deutschen Oberhaus