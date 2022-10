LASK-Verteidiger Boller mit Kreuzbandriss monatelang out

Der LASK muss mehrere Monate auf Jan Boller verzichten. Der 22-jährige Verteidiger zog sich im Training mit den LASK Amateuren am Wochenende einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Boller fällt damit für die restliche Saison aus. Der Abwehrspieler war in der Bundesliga in dieser Saison erst einmal zum Einsatz gekommen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Boller (l.) bei seinem einzigen Saisoneinsatz gegen Ried