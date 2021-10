LASK-Verteidiger Filipovic wird früher operiert

LASK-Verteidiger Petar Filipovic fällt aufgrund einer Operation im Hüftbereich für unbestimmte Zeit aus. "Der ursprünglich in der Winterpause geplante Eingriff erfolgt nach medizinischer Abwägung nun innerhalb der nächsten Wochen", teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Eine seriöse Einschätzung der Ausfallzeit sei erst nach dem Eingriff möglich. Filipovic (31) absolvierte in dieser Saison 14 Pflichtspiele für die Linzer und stand dabei immer in der Startelf.

