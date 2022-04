LASK-Verteidiger Letard für ein Spiel gesperrt

LASK-Profi Yannis Letard ist am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga für ein Spiel gesperrt worden. Der Verteidiger war am Samstag bei der 0:2-Heimniederlage der Linzer gegen Ried wegen Torraubs ausgeschlossen worden. Am kommenden Samstag ist die Mannschaft von Trainer Andreas Wieland bei der Admira zu Gast.