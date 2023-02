LASK-Verteidiger Luckeneder für ein Spiel gesperrt

Verteidiger Felix Luckeneder vom LASK ist vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga für ein Spiel gesperrt worden. Der Linzer hatte in der Partie bei der SV Ried (1:1) am Wochenende vor dem eigenen Tor mit der Hand geklärt und die Rote Karte gesehen. Luckeneder verpasst damit das Heimspiel gegen Austria Lustenau am kommenden Freitag in der neuen Raiffeisen Arena.