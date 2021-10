LASK verzweifelt vor dem Tor: "Absolut enttäuschend"

Fußball-Bundesligist LASK kiefelt weiter an seiner notorischen Abschlussschwäche. Vielen Möglichkeiten in der ersten Hälfte zum Trotz gingen die Linzer am Sonntag gegen den WAC als 0:1-Verlierer vom Platz und wirkten einigermaßen ratlos. "Ein absolut enttäuschendes Spiel", sagte Trainer Andreas Wieland, dessen Team auf Platz 10 festhängt. Der WAC verbesserte sich in der Tabelle erstmals in dieser Saison auf Platz drei, hat dabei nur fünf Punkte Vorsprung auf die Linzer.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER LASK-Coach Wieland: "Es wird ein schweres Jahr"