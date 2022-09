LASK von Tirol entzaubert und auf der Suche nach Fokus

Der Zauber des Sommers aus Sicht des LASK ist verflogen, die Oberösterreicher verspüren in der Fußball-Bundesliga nun Gegenwind. Drei Spiele in Folge sind die Athletiker jetzt ohne Sieg, das 1:4 gegen die WSG Tirol am Samstag bedeutete die erste Niederlage in der Saison. Zuletzt habe man "nicht mehr diese Intensität aufgebracht", die man in der obersten Spielklasse benötigt, sagte Trainer Dietmar Kühbauer. Woran der Rückfall nicht liegt, weiß der Coach aber auch genau.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Nach dem Spiel in Pasching sah man in einige ratlose Gesichter