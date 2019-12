LASK vor letztem Kraftakt gegen Sturm

Fußball-Vizemeister LASK steht vor dem letzten Kraftakt in diesem Jahr. Das Heimspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Sturm Graz ist die 31. Bewerbspartie der Linzer in der laufenden Saison - kein anderer österreichischer Club war seit Juli öfter im Einsatz. Dennoch sieht Trainer Valerien Ismael seine Mannschaft für das Duell mit den Steirern gerüstet.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Der LASK fühlt sich bereit