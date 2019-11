LASK vor Pflicht-Heimsieg gegen Schlusslicht Admira

Nach der "Sternstunde" in der Fußball-Europa-League beim 4:1 in Linz gegen PSV Eindhoven wartet auf den LASK am Sonntag (14.30 Uhr) gleich das nächste Heimspiel. Diesmal empfangen die Athletiker in der 14. Bundesliga-Runde in Pasching Schlusslicht Admira, das die jüngsten fünf Duelle mit den Oberösterreichern allesamt verloren hat. Auch diesmal zählen für den LASK nur drei Punkte.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Die Linzer Euroleague-Fighter wollen den nächsten Sieg