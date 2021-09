LASK wartet nach 1:1 in Klagenfurt in Liga weiter auf Sieg

Nach dem ersten Sieg unter Andreas Wieland in Helsinki hat der LASK in der Fußball-Bundesliga nicht nachlegen können. Die Linzer blieben nach einem 1:1 (1:0) bei Austria Klagenfurt am Sonntag zum siebenten Mal in Folge in der Meisterschaft ohne Erfolgserlebnis. Nach dem Führungstor der Gäste durch Thomas Goiginger kurz vor dem Pausenpfiff (45.+1) glich Patrick Greil für den Aufsteiger per Freistoß (55.) aus. Der LASK rannte danach vergeblich an.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB LASK jubelte trotz Chancenplus nur einmal