LASK wieder im Standard-Modus - Freude bei Admira

Dem LASK ist am Mittwoch in der Fußball-Bundesliga die Rückkehr zu alter Stärke bei Standard-Situationen gelungen. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten wurden alle drei Tore aus ruhenden Bällen erzielt, da ließ sich der Gegentreffer aus einem Corner verschmerzen. Grund zur Freude hatte auch die Admira - mit dem Heim-3:1 über Altach wurde die Rote Laterne an die Vorarlberger abgegeben.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Michorl wurde zum Kopfballspezialisten des LASK