LASK will bei Austria die eigene "Benchmark" erreichen

Der LASK will zum Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga auf Tuchfühlung zu Salzburg bleiben. Nach der jüngsten Niederlage bei den "Roten Bullen" wieder auf Rang zwei hinter dem Liga-Dominator zurückgerutscht, planen die Linzer am Sonntag (17.00 Uhr) bei der Austria drei Zähler ein. Die Wiener sind schwer angeschlagen. Sieben Punkten in den ersten vier Runden folgten nur drei in den darauffolgenden sieben Spielen.

SN/APA/KRUGFOTO Eggestein will auch in Wien jubeln