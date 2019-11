LASK will gegen Admira noch einmal alle Kräfte mobilisieren

Der LASK will vor der anstehenden Länderspielpause im Bundesliga-Heimspiel gegen die Admira noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Trainer Valerien Ismael kündigte einen Tag vor der Partie an, gegen das Schlusslicht keine allzu großen Rotationen vorzunehmen. "Es geht darum, noch einmal alles abzurufen und alles reinzuwerfen, was wir noch im Tank haben", sagte der Franzose am Samstag.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Rotation ist für Ismael kein Thema