LASK will gegen Austria "PS auf Rasen bringen"

Der LASK will Serienmeister Salzburg auch in der neuen Bundesliga-Saison ärgern. Im Auftaktspiel gegen die Wiener Austria am Freitagabend (20.30 Uhr/live Sky) wollen die Linzer die Schlagzahl gleich hoch halten. Neo-Trainer Dominik Thalhammer sprach auf die Frage nach möglichen Herausforderern des Liga-Dominators vorab von "richtungsweisenden" ersten Runden. Eine Kampfansage blieb aber aus.

SN/APA (EXPA/JFK)/EXPA/JFK Thalhammer will seinen neuen Verein siegen sehen