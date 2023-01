LASK will "gute Ausgangslage" im Frühjahr nutzen

Auch der LASK ist am Dienstag in die Vorbereitung auf das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga gestartet. Coach Didi Kühbauer bat in Pasching einen unveränderten Kader zur Übungseinheit, der einstige Leihstürmer Marin Ljubicic trainierte nach seiner Fixverpflichtung lediglich mit neuem Status. "Im Herbst haben wir uns eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet. Daran wollen wir anknüpfen und den Schwung bestmöglich in die neue Raiffeisen Arena mitnehmen", sagte Kühbauer.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Kühbauer und seine LASK-Truppe spielen bald im neuen Stadion