LASK will in Hartberg an Leistungen vor Pause anschließen

Mit fünf Pflichtspielsiegen en suite reist der LASK als klarer Favorit zum Bundesligaduell der achten Runde am Samstag nach Hartberg (17.00 Uhr). Der drei Punkte hinter Salzburg liegende Tabellendritte will sich auch durch die Länderspielpause nicht bremsen lassen. "Wir konnten an vielen Dingen sehr gut arbeiten, haben unsere Spielabläufe weiter optimiert und können mit frischer Energie in die dritte Saisonphase starten", sagte ein optimistischer Trainer Dominik Thalhammer.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Dominik Thalhammer peilt in der Oststeiermark Punktezuwachs an