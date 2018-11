LASK will nach Rückkehr auf Siegerstraße neue Serie starten

Der LASK kann in der Fußball-Bundesliga doch noch gewinnen. Mit einem 5:1-Kantersieg gegen Schlusslicht Admira Wacker kehrten die Schützlinge von Coach Oliver Glasner nach fünf erfolglosen Anläufen am Samstag eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück. Tabellenplatz zwei ist den Athletikern auch nach der 14. Runde sicher, die Meisterrunden-Teilnahme nimmt konkrete Formen an.

SN/APA (EXPA/REINHARD EISENBAUER) Bei den Linzern ist man wieder guter Dinge