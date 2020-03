Linzer siegten in Mattersburg, aber Nationalspieler Thomas Goiginger schied mit Knieverletzung aus.

Tabellenführer LASK hat den Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga mit einer perfekten Auswärtsbilanz abgeschlossen. Die Linzer feierten am Sonntag in Mattersburg einen 1:0-Erfolg und haben damit alle elf Meisterschaftspartien dieser Saison in fremden Stadien gewonnen.

Trotz des Erfolgs hielt sich ...