Laue Nullnummer zwischen WSG Tirol und Austria Wien

Die WSG Tirol und die Wiener Austria haben sich in der 15. Runde der Fußball-Bundesliga mit einem torlosen Remis getrennt. In einem eher lauen Spiel ohne große Intensität und echte Topchancen wurde das erwartete Spiel auf Augenhöhe am Sonntag dieser Einschätzung gerecht. Für die WSG wurde die Hoffnung auf den vierten Sieg en suite enttäuscht, die Austria betrieb drei Tage nach dem jüngsten 0:4 in der Conference League bei Hapoel Be'er Sheva immerhin Schadensbegrenzung.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER WSG Tirol und Austria lieferten sich ein Spiel ohne echte Höhepunkte