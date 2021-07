Lechner erster Video-Assistent in Österreichs Bundesliga

Harald Lechner wird als erster Schiedsrichter bei einem Spiel der österreichischen Fußball-Bundesliga als Video Assistant Referee (VAR) fungieren. Der Wiener wird am Freitag beim Eröffnungsmatch der neuen Saison, Sturm Graz gegen Meister Red Bull Salzburg, in der VAR-Zentrale im Einsatz sein. Das System mit dem zusätzlichen Assistenten feiert dabei seine Premiere in Österreich. Schiedsrichter der Partie in der Grazer Merkur Arena wird Walter Altmann sein.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Lechner muss am Freitag in der VAR-Zentrale den Durchblick bewahren